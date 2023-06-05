29-летний водитель перевернувшихся «Жигулей» погиб в Нижнеудинске 5 июня Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла в Нижнеудинске утром 5 июня. По предварительной информации, на улице Восточный переезд водитель «Жигулей» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося 29-летний мужчина, который был за рулем отечественной легковушки, погиб на месте, - отмечают в ведомстве. - Пассажир доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, о подвиге Алдара Цыденжапова снимут художественный фильм, который выйдет на экраны страны в 2024 году. Матрос погиб в 19 лет, всего за два месяца до дембеля 24 сентября 2010 года. Он предотвратил мощнейший взрыв на миноносце, спас от неминуемой смерти 350 сослуживцев, а сам сгорел заживо.