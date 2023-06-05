Дома остались две дочери: в Усть-Илимске простились с военным Сергеем Тороповым. Фото: администрация Усть-Илимска

В Усть-Илимске прошла церемония прощания с военным Сергеем Тороповым. Он отправился в зону спецоперации по контракту, где погиб в мае текущего года при выполнении боевых задач. Родился Сергей в городе Невиномысске в 1967 году, но затем его семья переехала в Иркутской области. Несколько лет он помогал матери воспитывать двух сестер. Об этом в соцсетях землякам рассказала мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

- Близкие и друзья отзываются о нем как об отзывчивом и добром друге, который всегда приходил на выручку, человеке смелом, ответственном и правдолюбивом, - пишет в сообщении градоначальница. - Его жизненный опыт и гражданская позиция определили выбор - в эти сложные времена нужно встать на защиту Донбасса, на защиту Родины. Потому с первых дней СВО Сергей Николаевич находился в зоне боевых действий. Он был верен своему долгу и воинской присяге.

Несмотря на то, что в последние годы боец проживал в Краснодаре, жители Усть-Илимска по-настоящему скорбят и разделяют боль утраты с его родными. Дома отца не дождались две дочери.

Напомним, ранее в иркутской школе № 19 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военному Роману Ветрову. Он был награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Жизнь бойца оборвалась в 22 года в поселке Ямполь Донецкой области.