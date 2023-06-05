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НовостиОбщество5 июня 2023 7:00

В Иркутске начальника коммерческого отдела «Центрального рынка» обвиняют в мошенничестве

Сумма ущерба - 90 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
В Иркутске начальника коммерческого отдела «Центрального рынка» обвиняют в мошенничестве

В Иркутске начальника коммерческого отдела «Центрального рынка» обвиняют в мошенничестве

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске начальник коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

- По данным следствия, обвиняемый сказал предпринимателю о том, что за место на универсальной ярмарке нужно заплатить. При этом он знал, что это не входит в его должностные полномочия, как и то, что плата за содействие в этом вопросе не предусмотрена, - говорят в следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское». В результате обвиняемый похитил 90 тысяч рублей, деньги он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.