В администрации Иркутска и питомнике К-9 прокомментировали ситуацию с бездомными собаками Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КП-Иркутск рассказывала, как уличные собаки напали на девушку в микрорайоне Радужный. Он серьезно пострадала. После этого мы обратились за комментариями к специалистам.

- В начале весны мы выполнили госконтракт на отлов бездомных собак, - рассказывает Вячеслав Славин, директор иркутского питомника К-9. - Тогда на эти цели был выделен 1 млн рублей. Так, в апреле отловили около 66 собак. А вот заключить госконтракт на лето мы не смогли, победили другие. Считаю, что проблему с собаками нужно решать не только в городе, но и в Иркутском районе. Там находятся различные садоводства. Но отлавливать собак там нельзя, пока сами жители не попросят. Мы видим, как собаки с СНТ порой сбиваются в стаи и в поисках еды направляются в Иркутск. Отсюда их наплыв.

Как в Иркутске борются с проблемой? Один из способов - убрать будки, где бродячих животных подкармливают.

- Работники управляющих организаций разобрали будки бродячих собак в Иркутске еще в конце апреля, - сообщают сотрудники администрации города. - Работы прошли в бывшем городке ИВАТУ и микрорайоне Топкинский, а также на улицах Байкальская, Сибирских Партизан, Баумана, Поленова, Ямская, Баррикад, Котовского, Авиаторов. Жилища строят неравнодушные люди, которые жалеют бездомных собак. Из-за этого животные собираются в стаи. Зачастую это происходит вблизи жилых домов и социальных учреждений, возле торговых объектов, на строительных площадках. Лучше помогать кормами собакам и кошкам в приютах, а также ответственно относиться к домашним питомцам.