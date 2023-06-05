В Иркутской области снизились цены на восемь продовольственных товаров

В Иркутской области снизились цены на восемь товаров продовольственных товаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области из списка 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на восемь. Такие данные приводит пресс-служба правительство Иркутской области.

-Заметнее всего подешевели куриные яйца (-1,94%), черный чай (-1,12%), крупа гречневая (-1,06%). Также снизились цены на яблоки (-0,84%), кур (-0,60%), картофель (-0,60%).

Менее заметно подешевели хлеб ржаной (-0,39%), свинина (-0,07%). При этом говорят, что на прежнем уровне остались цены на на баранину, хлеб пшеничный, молоко пастеризованное и масло сливочное.

А вот, напротив, подорожала заметнее всего морковь - сразу более 3% к цене.

Ранее сообщалось, что в Иркутске начальник коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» обвиняется в мошенничестве.