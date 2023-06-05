В Иркутской области 6 июня простятся с погибшим в СВО Алексеем Бакшеевым Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области состоится прощание с военнослужащим, который погиб в специальной военной операции. Он был уроженцем Жигаловского района. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в своих социальных сетях.

-6 июня состоится прощание с нашим земляком, погибшим в СВО, Алексеем Александровичем Бакшеевым, уроженцем с.Знаменка, Жигаловского района, - рассказали в администрации.

Известно только то, что военнослужащий погиб, выполняя боевые задачи. Церемония прощания запланирована на 12.00, она состоится на территории Знаменского КИЦ "Юность".

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские завершили поиски без вести пропавшего 66-летнего мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать по следующей ссылке.