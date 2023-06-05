Команда АНХК заняла 3-е место на соревнованиях по нормам ГТО «Роснефти»

Фото: Евгения ФРОЛОВА.

Первые соревнования среди сотрудников по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) провела нефтяная компания «Роснефть». Проходили они в Москве, а свои силы на них пробовали 600 спортсменов-любителей из 53 дочерних предприятий компании. По результатам двух дней команда Ангарской нефтехимической компании заняла третье место в состязаниях по функциональному многоборью.

Участники соревнований сдавали нормативы комплекса ГТО. Для каждой возрастной категории - свой комплекс, включающий не менее 12 упражнений. Выполнив их, получаешь золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. Все девять членов команды, представляющих АНХК, достойно справились и получили золотые знаки ГТО. По словам участников, в этом им помогла не только хорошая физическая закалка, но и предприятие, которое уделяет большое внимание развитию спорта среди своих сотрудников.

- Я впервые на таких крупных соревнованиях, - рассказала оператор производства нефтехимии Тамара Тараненко. - Получила такой заряд энергии, столько эмоций! Спасибо АНХК за возможность проявлять себя не только в работе, но и в спорте.

Кстати, в возрастной категории 45 - 49 лет Тамара показала лучший результат: 38 подтягиваний на перекладине! Оператор нефтеперерабатывающего производства Мария Суворова смогла подтянуться 45 раз и стала лучшей в возрастной категории 35 - 39 лет. А еще Мария отжалась в упоре лежа на полу 58 раз и прыгнула в длину на 2,4 метра, тем самым обойдя своих соперниц и в этих упражнениях.

- Я установила три личных рекорда, чем очень горжусь, - поделилась Мария Суворова. - Желаю каждому добиваться поставленных целей, для этого нужно активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Еще один член команды из Ангарска, оператор производства нефтехимии Лев Гришунин прыгнул с места на три метра, тем самым одержав победу в возрастной группе 35 - 39 лет. Рекордсменом в беге на 1 километр в возрастной категории 40 - 44 года стал главный специалист планово-экономического управления АНХК Алексей Войтенко. Его результат - 3 минуты 13 секунд.

Соревнование по функциональному многоборью включало несколько видов спорта и прошло в три этапа. Запрыгивание на тумбу, прыжки через скакалку, челночный бег, рывок гири, эстафета на 2 километра и другие упражнения.

Выдержать такой темп соревнований и показать лучшее время в прохождении этапов сможет далеко не каждый. Команде ангарских нефтехимиков в составе Марии Суворовой, Льва Гришунина и Геннадия Малофеева это удалось. Итог - третье место!

- Подобные соревнования - дополнительная мотивация, ведь в здоровом теле - здоровый дух, - считает Лев Гришунин. - А это напрямую связано с выполнением производственных задач.

Ангарчане вернулись из столицы с хорошими результатами, а у «Роснефти» в копилке еще одно крупное спортивное мероприятие, которое, вполне вероятно, станет доброй традицией компании и в следующий раз соберет еще больше участников.