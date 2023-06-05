Молодой военнослужащий ищет невесту из Иркутской области. Фото: Народный фронт Иркутской области

К Народному фронту Иркутской области один из бойцов танкового подразделения обратился с необычной просьбой - помочь найти невесту. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

- Мы давно дружим с Егором, недавно помогли его подразделению доставить экскаватор на передовую. А теперь парень обратился к нам с необычной просьбой... Мы удивились, но решили помочь, - говорят в организации.

Сам Егор из Башкирии. в его взводе все 22 военнослужащих женаты, а вот - никак не может встретить свою судьбу. Говорит, что хочет влюбиться именно в сибирячку, а если уж повезет - в иркутскую девушку. Ищет военнослужащий веселую, добрую и верную.

Егор любит слушать музыку, читать книги и смотреть фильмы. Также обожает животных, даже на передовой у него есть питомец.

Если вдруг вы хотите познакомиться с Егором, то предлагается написать по электронной почте 38region@onf.ru.