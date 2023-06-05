В Иркутске памятник авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову установят до конца июня

В Иркутске памятник авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камов установят до конца июня Фото: Дума Иркутска

Рабочее совещание по готовности площадки к возведению памятника авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову состоялось недалеко от стадиона «Труд». Установить памятник планируют до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Думы Иркутска в своих социальных сетях.

-На сегодняшний день работы выполнены на 90%. В частности, демонтирована старая скульптура, покрытие. Уложена брусчатка, установлено основание под инсталляцию, - рассказывают в думе.

Памятник уже готов – его изготовляли в городе Улан-Удэ. Его высота около пяти метров, а выполнен он из бронзы с элементами патины.

Ранее сообщалось, что в Иркутске круглосуточно проходит ремонт дорог, в том числе и в выходные. За минувшие два дня рабочие залатали ямы и трещины на улицах Улан-Баторской, Лермонтова, Гоголя, Лыткина. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.