Медработники и фармацевты из сел Иркутской области могут выбрать форму компенсации расходов на ЖКХ

Внесены изменения в региональные законы, определяющие порядок компенсации медработникам и фармацевтам, проживающим в сельской местности, расходов на оплату услуг ЖКХ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в региональные законы, определяющие порядок компенсации медработникам и фармацевтам, проживающим в сельской местности, расходов на оплату услуг ЖКХ. Теперь у соответствующих категорий работников муниципальных организаций здравоохранения и образования есть право выбора: получить денежную компенсацию в размере фактических расходов, или фиксированную выплату, размер которой определяется в зависимости от отнесения местности к районам Крайнего Севера и приравненным к ним.

– Такие же изменения коснутся и работников государственных областных учреждений, проживающих в сельской местности. Это работники библиотек, учреждений культуры, социальные и ветеринарные работники. Изменения в областной закон также подписаны, – рассказал Игорь Кобзев.

Выплаты в твердой денежной сумме будут ежегодно индексироваться.

– Порядок назначения и предоставления мер социальной поддержки, включая перечень необходимых документов, срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении, основания отказа будут установлены нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. Предоставление мер социальной поддержки будет приостанавливаться в случае неполучения заявителем в течение шести месяцев подряд назначенных мер поддержки либо в случае наличия подтвержденной судебным актом задолженности по оплате ЖКУ, – разъяснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Конкретно

Размер твердой денежной суммы, выделяемой на компенсацию коммунальных услуг, предусмотренный законами № 71-оз и 73-оз от 1 июня 2023 года:

– 2292,53 рубля в месяц – работникам, проживающим и работающим в сельской местности в южных районах Иркутской области;

– 3371,63 рубль в месяц – работникам, проживающим и работающим в сельской местности в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

– 6402,97 рубля в месяц – работникам, проживающим и работающим в сельской местности в районах Крайнего Севера Иркутской области.