Возбуждено еще одно дело против экс-министра Минздрава Иркутской области. Фото: СУ СК по Иркутской области

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Его подозревают в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК Иркутской области.

- По версии следствия, весной 2022 года Яков Сандаков, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств, полученных им в качестве взяток, общей суммой 8 млн рублей, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения ряда операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Затем на деньги от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру, расположенную в Москве, - говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи СК проводят необходимые мероприятия, направленные на выявление фактов преступления. Расследование продолжается. Как ранее сообщала КП-Иркутск, Якова Сандакова подозревают в участии в мошенничестве, а также получении многомиллионной взятки. Экс-главу минздрава задержали в ноябре прошлого года.