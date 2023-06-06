Автомобиль и мотоцикл подожгли в микрорайоне Первомайский в Иркутске в ночь на 6 июня

Вероятной причиной пожаров является поджог Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль и мотоцикл средств в микрорайоне Первомайский в Иркутске. Дознаватели установили, что во всех случаях на транспортных средствах и вокруг них находилось большое количество нефтепродуктов. Об этом сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

- Первый пожар случился в 01:26. Очевидцы сообщили о возгорании мотоцикла около дома №5. До прибытия пожарных огонь был потушен владельцем. В результате огнем повреждены мотоцикл и рядом стоящий легковой автомобиль «Субару», - говорится в сообщении.

Второй пожар произошел в 02:20 около дома №22. К моменту приезда пожарных автомобиль марки «Додж» был полностью в огне. Также возникла угроза соседним машинам. В результате происшествия один автомобиль полностью уничтожен, также повреждены сгораемые части рядом стоящего авто «Дайхатсу». В настоящий момент специалисты проводят проверку. Вероятной причиной пожаров является поджог.