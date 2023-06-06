Мэр Иркутска Руслан Болотов обсудил вопросы сотрудничества с делегацией Монголии

В планах у представителей провести большое количество интересных мероприятий, направленных на укрепление дружбы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Недавно Иркутск посетила официальная делегация Улан-Батора. Стоит отметить, что столица Монголии является одним из старейших городов-побратимов Иркутска. В областном центре представителей встретил мэр нашего города Руслан Болотов.

- Мы провели много совместных мероприятий в области культуры, образования и спорта. Сейчас, после пандемии, возобновляем очные встречи, - отмечает Руслан Болотов. - Рад, что монгольские коллеги приехали к нам на День города, приняли участие в дружеском матче по футболу. Могу с уверенностью сказать, что турнир трех стран стал одним из ярких и запоминающихся событий для иркутян и гостей.

Также на встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между муниципалитетами. Глава Иркутска предложил возобновить школьные обмены. Также в планах провести большое количество интересных мероприятий, направленных на укрепление дружбы и взаимопонимания между молодежью стран-соседей.