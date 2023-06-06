Маткапитал будут предоставлять на второго ребенка в Иркутской области с января 2024 года

Маткапитал будут предоставлять на второго ребенка в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в законе «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Теперь семьи, проживающие в Приангарье, смогут получать выплату на второго ребенка. Поправка вступит в силу уже в январе 2024 года.

- Согласно изменениям, получить сертификат на ОМ(С)К смогут женщины в случае рождения, усыновления или удочерения второго ребенка начиная с 1 января 2024 года, - отмечают в правительстве Области. - Если в 2024 году в семье появиться двойня (второй и третий ребенок), то капитал будет предоставлен на каждого ребенка. Условия назначения регионального капитала на третьего или последующего ребенка, установленные законодательством в 2012 году, остались без изменений.

Кстати, раньше региональную выплату предоставляли только при рождении третьего ребенка или последующих детей. В начале апреля сумма маткапитала была проиндексирована. Сейчас она составляет 130,4 тысячи рублей.