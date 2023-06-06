Некабинетный депутат: знакомимся с победителем праймериз Дмитрием Турушевым

Фото: личный архив.

В декабре 2022 года депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли решение об изменении границ одномандатных избирательных округов. Избирательный округ № 6 теперь включает в себя часть Ленинского округа Иркутска, поселки Маркова, Мамоны, Максимовщина и Смоленщина (раньше он представлял часть Ангарска). В общем, жители Иркутского пригорода теперь будут иметь своего представителя в областном парламенте.

По итогам праймериз «Единой России» кандидатом будет выдвинут Дмитрий Турушев. Сейчас он депутат думы Иркутского района, поэтому с местностью знаком отлично. Рабочий график плотный: каждый день Дмитрий выезжает по жалобам и обращениям, выясняет ситуацию на месте. Его телефон не умолкает: Турушев не делает секрета из своего мобильного номера, позвонить и написать ему напрямую может каждый житель района. Познакомимся с ним поближе и мы.

- Вы коренной иркутянин?

- Да. Жизнь всей моей семьи связана с Иркутском. Я здесь родился и вырос. Здесь родились и живут мои родители. Дедушка и бабушка работали на заводе Куйбышева. А еще привили всей семье любовь к спорту: бабушка Зоя стала первым в Иркутской области мастером спорта по бегу на четыреста метров, а дед, Герт Турушев, был многоборцем: толкал ядро, кидал копье, бегал, играл в волейбол. Именно спорт - а я играл в баскетбольной сборной Иркутской области - воспитал во мне многие качества, которые помогают в жизни, - умение работать в команде, добиваться цели и не сдаваться. Какой бы критической ни была ситуация, я не опускаю руки, иду вперед и добиваюсь своих целей. Уверен: если есть проблема - будет и решение.

- Почему решили идти на выборы в Законодательное Собрание?

- Все проекты развития в регионе так или иначе связаны с областным бюджетом и областным законодательством. Иркутский район, по моему убеждению, получает непропорционально мало внимания и средств по сравнению с темпами развития. Нам нужно больше школ, больниц, садиков. Чтобы развивать инфраструктуру, нужно перераспределять бюджетные средства. И только на областном уровне можно этого добиться.

- Чем вы можете быть полезным избирателям на уровне области?

- Я энергичен и упорен. Если взялся за какую-то проблему, найду решение и доведу дело до конца. К тому же хорошо знаю, как работают государственные и муниципальные структуры, что и как необходимо сделать, чтобы обращение не затерялось, было рассмотрено и по нему приняли положительное решение.

Свежий пример: избиратели жалуются, что не могут получить положенные по закону дрова. Я вынес вопрос на депутатскую комиссию, пригласил профильные ведомства и службы. Выяснилось, что практически все леса в Иркутском районе относятся к защитным либо особо охраняемым. Сплошные рубки там запрещены. По закону можно компенсировать покупку дров, но далеко не все продавцы могут выдать документ, подтверждающий стоимость. Опять же меры поддержки не распространяются на пеллеты и топливные брикеты. Для меня стало очевидно: нужны поправки в законодательство. Сейчас этот вопрос рассматривается уже на уровне губернатора, и я уверен, в скором времени он решится.

- Вы беспартийный, почему решили выдвигаться кандидатом от партии «Единая Россия»?

- С одной стороны, партия имеет несравнимо больше возможностей для поддержки и продвижения проектов и решений. Практически все крупные национальные проекты, касающиеся благоустройства, строительства школ, дорог, инициировала «Единая Россия». С другой - вижу, чем могу быть полезен. Я некабинетный депутат. Хорошо знаю избирателей, а они меня. Мне кажется, именно этого сегодня не хватает всем партиям: ежедневного личного общения с людьми. Нужно показать своим примером, что администрация и депутаты - это не начальники, а инструмент для людей, с помощью которого можно сделать жизнь лучше. Я это делаю уже сейчас.