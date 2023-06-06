Жителю Иркутска, подозреваемому в жестоком обращении с собакой, избрали меру пресечения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске мужчине, который подозревается в жестоком обращении с собакой суд избрал меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- Ранее в соцсетях распространилось видео, где в Хомутове мужчина ударил собаку. После этого дознаватели завели уголовное дело из-за жестокого обращения с животными, - говорят в МВД.

Установлено, что спор произошел между родственниками, которые конфликтуют по поводу раздела недвижимого имущества.

В результате прокуратура поддержала дознавателя в части избрания меры пресечения мужчине. По решению Иркутского районного суда, мужчине теперь запрещено совершать ряд определенных действий.

Ранее сообщалось, что 3 млн рублей перевели пенсионер и фармацевт телефонным мошенникам в Иркутской области. Подробнее об этом - по ссылке.