Уроженец Качугского района Андрей Тябин погиб в ходе СВО Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что в ходе СВО погиб уроженец Качугского района Иркутской области Андрей Тябин. Прощание с ним состоялось 6 июня в 12.00. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района в своих социальных сетях.

-Андрей Тябин родился 25 января 1999 года в деревне Ацикяк Бутаковского сельского поселения, ему было всего 24 года. Он окончил Бутаковскую школу. Молодой человек не успел завести семью, - говорят в администрации.

После армии он работал в Качуге, после уехал в Иркутск, откуда и уехал служить. Погиб он под Бахмутом (Артемовском) 11 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчине, который подозревается в жестоком обращении с собакой суд избрал меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.