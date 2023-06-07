Премии для спортсменов учреждены в Иркутской области

Выплаты получат 24 участника соревнований и их 19 наставников. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев учредил премии для спортсменов - победителей и призёров VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году и II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году и их тренерам.

- Я встречался в этом году с победителями и призёрами II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». На встрече обсуждался вопрос о поощрении за высокие спортивные достижения спортсменов и их тренеров и за летние, и за зимние игры «Дети Азии». Наши спортсмены внесли решающий вклад в медальный зачет сборных Сибирского федерального округа, которые стали победителями соревнований. Думаю, что дополнительная мера поддержки будет стимулировать наших ребят на дальнейшие спортивные достижения, - отметил Игорь Кобзев.

За 1 место спортсмен и тренер получат по 50 тыс.рублей, по 40 и 30 соответственно за серебро и бронзу. Выплаты получат 24 участника соревнований и их 19 наставников. На международных спортивных играх “Дети Азии” представители Иркутской области всегда показывают высокие результаты, привозя домой солидные пакеты наград в самых разных видах спорта. Летних - дзюдо, самбо, стрельба из лука, мас-рестлинг, легкая атлетика, женская вольная борьба, бокс, борьба-куреш, и зимних - керлинг, конькобежный спорт, горнолыжный спорт и лыжные гонки. На предоставление премий из областной казны планируется выделить более 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске обсудили планы по строительству нового корпуса областной детской клинической больницы - проект был одобрен в Совете Федерации РФ, уже начаты работы по проектированию здания. Подробнее - по ссылке.