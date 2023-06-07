Депутаты парламента Иркутской области утвердили 21 кандидатуру Общественной палаты
Фото: Законодательное Собрание Иркутской области
Парламент Иркутской области утвердил членов Общественной палаты региона. Постановление утвердили на сессии парламента 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
-Всего в Общественную палату входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру должны утвердить депутата ЗакСа, - говорят в пресс-службе.
Еще 21 человека утверждает губернатор региона Игорь Кобзев, а оставшихся 21 - утвержденный состав палаты.
Право на выдвижение кандидатур в Законодательном Собрании имеют постоянные комитеты и комиссии, а также фракции политических партий.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области депутаты парламента рассмотрят сразу два проекта закона, связанных с мерами поддержки медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.