Депутаты парламента Иркутской области утвердили 21 кандидатуру Общественной палаты Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Парламент Иркутской области утвердил членов Общественной палаты региона. Постановление утвердили на сессии парламента 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Всего в Общественную палату входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру должны утвердить депутата ЗакСа, - говорят в пресс-службе.

Еще 21 человека утверждает губернатор региона Игорь Кобзев, а оставшихся 21 - утвержденный состав палаты.

Право на выдвижение кандидатур в Законодательном Собрании имеют постоянные комитеты и комиссии, а также фракции политических партий.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области депутаты парламента рассмотрят сразу два проекта закона, связанных с мерами поддержки медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.