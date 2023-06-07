В деревнях Баруй и Столбава Иркутской области открыли ФАПы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском районе благодаря нацпроекту «Здравоохранение» появились ещё два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Пункты появились в деревнях Столбова и Баруй, - пишет пресс-служба регионального правительства в своих социальных сетях.

Так, уточняется, что ФАПы построили за счет средств региональной и федеральный казны. Оба пункта оснащены по современным стандартам.

Ранее жители этих деревень получали медицинскую помощь в приспособленных зданиях. До этого, начиная с 2023 года, новые ФАПы и врачебные амбулатории также появились

в Усольском, Усть-Кутском, Тайшетском, Куйтунском, Черемховском районах, добавляют в ведомстве.

Также КП-Иркутск сообщала, что Управление Роспотребнадзора Иркутской области провело проверку качества воды в реке Ангара. Как итог, выяснилось, что купание на "квадратах" в нижнем бьефе плотины ГЭС - рискованно.