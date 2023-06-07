32-летняя россиянка чуть не погибла из-за татуажа бровей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли женщину от смерти после татуажа бровей, рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением № 2 больницы терапевт Марина Козлова.

- Женщина 32-х лет попала в больницу с жалобами на сильный отек и зуд в области бровей. Выяснилось, ей сделали татуаж бровей, а на следующее утро после процедуры брови выглядели как после химического ожога, - сказала она.

Потом отек начал переходить уже на переносицу. По данным медиков, в результате было диагностирован ангионевротический отек в острой форме.

Позднее стало известно, что все началось из-за пигмента краски, которая использовалась при нанесении татуажа.

После антигистаминной терапии женщине стало гораздо легче, она уже выписана из медучреждения.