Новый состав избирательной комиссии Иркутской области провел первое заседание 7 июня

Фото: Избирательная комиссия Иркутской области

Сегодня, 7 июня состоялось первое заседание нового состава избирательной комиссии Иркутской области.

- На этом заседании было избрано руководство комиссии. Члены избиркома региона единогласно поддержали кандидатуру Ильи Дмитриева на пост председателя комиссии. Он был рекомендован ЦИК РФ. Заместителем председателя избран Дмитрий Рымарев, секретарем – Екатерина Прохорова, - рассказывает пресс-служба регионального избиркома.

После этого Илья Дмитриев поблагодарил коллег за оказанное доверие. Кроме этого, он напомнил, что в единый день голосования нужно провести выборы депутатов парламента, свыше 170 муниципальных кампаний.

Ранее сообщалось, что в мессенджарах Боханского района появилась информация о том, что открыт сбор денег для выкупа военнослужащего-уроженца этого муниципалитета.