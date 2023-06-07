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НовостиПолитика7 июня 2023 17:55

Новый состав избирательной комиссии Иркутской области провел первое заседание 7 июня

На этом заседании было избрано руководство комиссии
Елена СИНИЦА
Фото: Избирательная комиссия Иркутской области

Фото: Избирательная комиссия Иркутской области

Сегодня, 7 июня состоялось первое заседание нового состава избирательной комиссии Иркутской области.

- На этом заседании было избрано руководство комиссии. Члены избиркома региона единогласно поддержали кандидатуру Ильи Дмитриева на пост председателя комиссии. Он был рекомендован ЦИК РФ. Заместителем председателя избран Дмитрий Рымарев, секретарем – Екатерина Прохорова, - рассказывает пресс-служба регионального избиркома.

После этого Илья Дмитриев поблагодарил коллег за оказанное доверие. Кроме этого, он напомнил, что в единый день голосования нужно провести выборы депутатов парламента, свыше 170 муниципальных кампаний.

Ранее сообщалось, что в мессенджарах Боханского района появилась информация о том, что открыт сбор денег для выкупа военнослужащего-уроженца этого муниципалитета.