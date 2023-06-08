МЧС: 8 июня на реке Киренга ожидается повышение уровня воды

8 июня на реке Киренга ожидается повышение уровня воды Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Недавно спасатели Приангарья предупредили местных жителей о неблагоприятном гидрологическом явлении. Так, 8 июня на реке Киренга ожидается повышение уровня воды, а точнее в районе поселка Улькан. Специалисты отмечают, что вода дойдет до отметок 410-450 см при критической отметке 430 см. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Также опасное положение может возникнуть в районе села Казачинское. Там вода достигнет отметки 230-280 см при критической отметке 250 см. Возможен выход воды на пониженные участки местности.

Напомним, что критические отметки воды стали регистрировать уже в середине весны 2023 года. Так, 12 мая сотрудники МСЧ Приангарья зарегистрировали на реке Нижняя Тунгуска в районе села Непа увеличение уровня воды. Тогда достигла 826 см при критической 850 см.