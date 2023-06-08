600 тысяч туристов посетят Иркутскую область за лето 2023 года

Уже 10-11 июня торжественное открытие туристического сезона, пройдет в Ольхонском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Постепенно разные районы Иркутской области объявляют об открытие летнего туристического сезона. Так, на днях торжественное мероприятие прошло в Слюдянском районе. Гости могли поучаствовать в «Большом байкальском квесте. Юг Байкала». Кроме этого, прошел фестиваль ухи. А также все желающие могли прикупить себе что-нибудь на ярмарке сувениров. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Прогноз общего турпотока в Прибайкалье за летний сезон 2023 года оценивается в 600 тыс. туристов. Жители России и иностранцы посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, совершают деловые и частные поездки, участвуют в экологических турах, - отметила в рамках торжественного открытия турсезона руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Кстати, уже 10-11 июня торжественное открытие туристического сезона, пройдет в Ольхонском районе. Для гостей будет подготовлены разные мероприятия.