Троих мужчин задержали за поджог подстанции троллейбусного депо в Иркутске

Мужчины подожгли подстанцию за денежное вознаграждение. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Недавно хулиганы подожгли подстанцию, которая снабжала электричеством троллейбусное депо на улице Лермонтова в столице Приангарья. Полиция незамедлительно приступила к поискам. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали троих подозреваемых. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции, - говорят сотрудники полиции. - Правоохранителям удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23 – 26 лет, которые сознались в противоправном деянии.

Один из мужчин даже открыл причину поджога. Оказывается, это было задание за денежное вознаграждение от неизвестного человека. Задержанный был участником одной из групп в популярном мессенджере. Именно там он и нашел объявление о легком заработке.