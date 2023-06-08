37 тыс. сибиряков, прикрепленных к поликлинике №15, получат помощь в больнице №9 Иркутска

В поликлинике №15 работало 111 медработников. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске построят новое здание для городской поликлиники №15. К этому медучреждению прикреплено 37 тысяч жителей Иркутска. Сейчас для них остро стоит вопрос: "Где получить медицинскую помощь?". Так, двери для сибиряков открыли больницы №9, №1, Иркутская районная больница, поликлиника медсанчасти, Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутский пренатальный центр.

- Также все желающие могут прикрепиться в другие медицинские учреждения, - говорит Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Для этого нужно прийти в больницу, к которой желаете прикрепиться и заполнить заявление. С собой принесите паспорт, полис и СНИЛС. Стоит отметить, что менять поликлинику можно только один раз в год.

А вот, что касается амбулаторных карт, то медработники их упаковали и направили в поликлиники и больницы Иркутска. Сейчас их не рекомендуется забирать.

- Решаем активно и кадровый вопрос. Ведь в поликлинике №15 работало 111 медработников – 58 врачей и 61 сотрудник медицинского персонала. Сейчас уже трудоустроены 22 специалиста и еще 36 готовятся к переходу, - отметил Алексей Шелехов. - Мы не заинтересованы в сокращении медицинских кадров.