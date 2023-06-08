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НовостиОбщество8 июня 2023 5:22

Терапевт Пивоварова рассказала, что делать при тепловом ударе

Важно делать холодные компрессы
Елена СИНИЦА
Терапевт Пивоварова рассказала, что делать при тепловом ударе

Терапевт Пивоварова рассказала, что делать при тепловом ударе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшему необходимо вызывать скорую помощь при первых признаках такого удара, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова.

-Среди признаков - покраснение кожи, головокружение и слабость. Также человек может испытывать тахикардию, тошноту, головную боль и обморок. Именно поэтому пострадавшего нужно положить в тень или прохладное место, - говорит она.

Помимо этого, нужно приподнять ноги ему на 15-20 сантиметров выше уровня головы, снять одежду и обеспечить максимальное охлаждение. Также нужно прикладывать холодный компресс, меняя полотенца каждые две-три минуты.

На пострадавшего нужно периодически брызгать прохладной водой — 20 градусов и менее. Если он в сознании, дайте ему выпить прохладную воду небольшими глотками. Также нужно обеспечить поток холодного воздуха.

Ранее сообщалось, что врачи Сергиево-Посадской больницы спасли женщину от смерти после татуажа бровей.