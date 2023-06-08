Терапевт Пивоварова рассказала, что делать при тепловом ударе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшему необходимо вызывать скорую помощь при первых признаках такого удара, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова.

-Среди признаков - покраснение кожи, головокружение и слабость. Также человек может испытывать тахикардию, тошноту, головную боль и обморок. Именно поэтому пострадавшего нужно положить в тень или прохладное место, - говорит она.

Помимо этого, нужно приподнять ноги ему на 15-20 сантиметров выше уровня головы, снять одежду и обеспечить максимальное охлаждение. Также нужно прикладывать холодный компресс, меняя полотенца каждые две-три минуты.

На пострадавшего нужно периодически брызгать прохладной водой — 20 градусов и менее. Если он в сознании, дайте ему выпить прохладную воду небольшими глотками. Также нужно обеспечить поток холодного воздуха.

Ранее сообщалось, что врачи Сергиево-Посадской больницы спасли женщину от смерти после татуажа бровей.