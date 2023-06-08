В Иркутске 7 июня 8-летняя девочка выпала из салона машины во время движения. Фото: Госавтоинспекция региона

В среду, 8 июня, в Октябрьском округе Иркутска во время движения автомобиля из салона выпала 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в своих социальных сетях.

-Все случилось около 19.00. Мужчина - 32-летний глава семьи - был за рулем авто "Рено Логан". В один момент он допустил падение из салона во время движения 8-летней девочки, падчерецы, - передает инспекция.

Семья из четырех человек проезжала по гравийной дороге со стороны озера "Квадрат", вдоль плотины ГЭС, уточнили в ведомстве. Известно, что девочке понадобилась помощь врачей.

Выяснилось, что водитель авто был пьян, это подтвердил алкотестер. В отношении мужчины составили административные материалы. Иномарка помещена на охраняемую спецплощадку.