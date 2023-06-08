Ядовитый алкогольный напиток «Мистер сидр» не обнаружен в Иркутской области

98 людей пострадали и еще 32 человека от смертельного напитка "Мистр сидр". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновской и Самарской областях с 3 по 5 июня в местные больницы стали попадать люди с алкогольным отравлением. Известно, что 98 людей пострадали и еще 32 человека погибли. Предварительная причина, как выяснилось, напиток, который все они употребляли. Роспотребнадзор по Иркутской области сразу начал проверки в Приангарье по выявлению смертельного сидра. Организации, которые продают спиртное, провели у себя ревизию. О результатах проверки ведомство сообщило 8 июня на своем официальном сайте.

- По состоянию на 8 июня в рамках мониторинга торговых сетей реализация алкогольного пивного напитка под торговым наименованием «Мистер сидр» на территории региона не обнаружена, - говорят в ведомстве. – Но управление Роспотребнадзора по Иркутской области продолжает работу по выявлению опасной продукции.

Роспотребнадзор просит жителей Иркутской области незамедлительно сообщать им о находке алкогольного напитка «Мистер сидр».