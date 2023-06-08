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НовостиОбщество8 июня 2023 8:19

Замминистра оборон Тимур Иванов проинспектировал строительство суворовского училища в Иркутске

Работы ведутся на нескольких площадках
Елена СИНИЦА
Замминистра оборон Тимур Иванов проинспектировал строительство суворовского училища в Иркутске

Замминистра оборон Тимур Иванов проинспектировал строительство суворовского училища в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске ведется строительство суворовского военного училища. С ходом работ 8 июня ознакомился заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

-Сейчас работы ведутся сразу на нескольких площадках, там задействовано 900 сотрудников публично-правовой «Военно-строительной компании» Минобороны России. Помимо этого, на стройплощадках работают 67 единиц техники, - рассказывают в правительстве.

В рамках рабочего визита Тимур Иванов совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым посетили строительную площадку на территории ИВВАИУ. Здесь есть планы по строительству военного госпиталя. Он будет рассчитан на 150 койко-мест. Под его строительство готовы выделить площадь в пять тысяч гектаров. Сейчас специалисты заняты подготовкой инженерно-технических мероприятий.