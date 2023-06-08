В Иркутске задержали мужчину, дважды нападавшего на микрофинансовую компанию с ножом Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области полицейские задержали мужчину, дважды напавшего на офис микрокредитной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Иркутской области в своих социальных сетях.

-В марте под маской злоумышленник зашел в МФО в Свердловском округе Иркутска и под угрозой ножом похитил 5 тысяч рублей, - говорят в полиции.

Несколько дней назад в том же месте схожий по приметам мужчина совершил аналогичные действия, но похитил 7,5 тысячи рублей.

В ходе розыска полицейские задержали 41-летнего местного жителя, он сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за сутки 16 местных жителей пострадали от действий мошенников. В совокупности злоумышленники выманили у горожан более 21 миллиона рублей. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.