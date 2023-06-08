В Иркутске 8 июня в ДТП с автомобилем погиб 14-летний подросток на мотоцикле. Фото6 ГИБДД Иркутской области

Прокуратура проводит проверку по факту смертельной автоаварии в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, 8 июня в районе переулка 5-й Советский Ленинского округа Иркутска произошло столкновение автомашины и мотоцикла. За рулем мотоцикла был 14-летний школьник, - сообщает пресс-служба.

В результате аварии подросток скончался. Сейчас причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, полученных пассажиром мотоцикла, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска 7 июня 2023 года во время движения автомобиля из салона выпала девочка восьми лет. Об этом рассказывает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.