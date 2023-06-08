В Иркутске 12 июня 2023 года пройдет фестиваль национальных культур Фото: Елена СИНИЦА

12 июня в Иркутске отпразднуют День России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В этот день с 11.00 до 14.00 в сквере имени Кирова состоится выставка "Байкальская ярмарка". Здесь каждый желающий сможет купить продукцию от местных производителей, - говорят в администрации.

Помимо этого, с 10.00 в рамках проекта «Иркутский Арбат» мастера, ремесленники представят изделия и сувениры, изготовленные своими руками. Также они проведут мастер-классы.

Кроме этого, 12 июня дадут старт фестивалю национальных культур. В программе будут конкурсы, спортивные состязания, выставки народной одежды и атрибутики.

На площади графа Сперанского в 13.00 запланирован региональный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».

Затем состоятся концерт-митинг, выступление арт-группы "Хор Турецкого и шоу женских голосов "Сопрано".

В 15:00 начнется торжественный концерт-митинг «Все мы – Россия!», где выступят вокальные и хореографические коллективы города.