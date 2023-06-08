В Бурятии у животных обнаружили лептоспироз
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Республике Бурятия у четырех голов лошадей подтвердился диагноз «лептоспироз». Эти лошади принадлежат главе одного из личных подсобных хозяйств Еравнинского района. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".
-Это заболевание не относится к числу особо опасных, а лечится обычно антибиотиками. Тем
не менее лептоспирозом могут заболеть люди, - уточняет СМИ.
Сейчас специалисты проводят мероприятия по установлению карантина, а также по ликвидации заболевания.
Уточняется, что больных животных изолировали от здорового поголовья. Сейчас они проходят лечение антибиотиками.
Здоровых лошадей подвергнутых вакцинации переведут в чистое продезинфицированное помещение.