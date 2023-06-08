В Иркутской области 9 и 10 июня состоится Второй фестиваль ремесел Прибайкалья. Фото: АНО "Байкал"

Сразу четыре мастера народного творчества представят город Иркутск на II Фестивале ремесел Прибайкалья. Фестиваль пройдёт 9-10 июня в селе Оса. Об этом сообщает АНО "Байкал".

-Так, например, мастер-наставки узорного ткачества Наталья Краснощекова покажет особенности работы на кроснах, а иркутские народные мастера Михаил и Светлана Моролевы представят берестяное искусство. Помимо этого, у гостей мероприятия будет возможность получить опыт в изготовлении пряников с росписью. Этому обучит мастер Ирина Мартынова, - передает пресс-служба АНО "Байкал".

В общем и целом, в этом Фестивале ремесел поучаствуют около полутора десятка мастеров. Среди них будут специалисты не только из Иркутска, но и из Усть-Ордынского Бурятского округа, а также из Республики Бурятия и Забайкалья.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 12 июня 2023 года пройдет фестиваль национальных культур.