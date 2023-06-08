В Иркутске 8 июня 2023 года образовались 8-балльные пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 июня 2023 года, в Иркутске вечером образовались пробки в восемь баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

-Особо затруднено движение на улицах Дзержинского, Ленина, 3 Июля, Карла Маркса, Рабочей, - такие данные представлены на карте.

Также придется постоять в пробке на улицах Партизанской, Советской, Карла Либкнехта.

Помимо этого, на въезде на Академический мост (со стороны улицы Академической - прим.Ред.) также затруднено движение.

На карте отмечено, что вблизи моста произошло дорожно-транспортное происшествие.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту смертельной автоаварии в Иркутске.