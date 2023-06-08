В Слюдянке МЧС пришлось дважды выезжать по одному и тому же адресу из-за пожара Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне, 7 июня, дважды по одному и тому же адресу выезжали на вызов пожарные подразделения Слюдянки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Первый вызов был из-за горения мусора на частной придомовой территории на улице Пролетарской. Сигнал о пожаре поступил в первой половине дня. Известно, что мусор загорелся из-за неосторожности хозяев, когда те курили, - говорят в МЧС.

Пожарные потушили открытый огонь и проинструктировали жителей дома о правилах пожарной безопасности.

Однако позже по этому же адресу вновь вспыхнул пожар, всего спустя два часа. На этот раз горели жилой дом и баня. Во дворе находился очевидец, получивший ожоги при попытке тушения.

МЧСники потушили пожар в течение 15 минут. Выяснилось, что пожар начался внутри дома из-за поджога. Вероятно, одним из жильцов, говорят в ведомстве.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 2734 пожара, погиб 101 человек, 71 человек получил травмы.