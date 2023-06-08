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НовостиОбщество8 июня 2023 12:33

В Иркутске приступили ко второму этапу обработки деревьев от горностаевой моли

Препарат, который используют работники, разрешен в РФ
Елена СИНИЦА
В Иркутске приступили ко второму этапу обработки деревьев от горностаевой моли

В Иркутске приступили ко второму этапу обработки деревьев от горностаевой моли

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сотрудники МУПЭП «Горзеленхоз» начали второй этап опрыскивания деревьев от горностаевой моли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Все работы проводят тогда, когда появляются гусеницы. В городе планируют обработать 54 тысячи деревьев и порядка 34 тысяч квадратных метров живой изгороди в парках и скверах, а также на бульварах, - передает администрация.

Препарат, который используют работники, разрешен в РФ. Он безопасен как для человека, так и для животных.

При этом в МКУ «Городская среда» рассказали, что частные и придомовые территории, а также участки вблизи учреждений и предприятий - это уже зона ответственности собственников. Для того, чтобы провели опрыскивание во дворах многоквартирных домов, нужно обратиться в управляющую организацию.