В Иркутске на улице Лермонтова в 2024 году обустроят велодорожку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сквер по улице Лермонтова стал одним из победителей во Всероссийском голосовании по выбору территорий благоустройства. Итоги были подведены накануне, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Думы Иркутска.

- Участок улицы Лермонтова от Игошина до Колхозной, где будет оборудована велодорожка, получил 8755 голосов иркутян, - говорят в думе.

Известно, что с учетом набранных голосов такая концепция благоустройства заняла четвертое место.

Согласно проекту, будет сформирована тротуарная полоса. Она будет наполнена всем тем, что нужно для активного и комфортного отдыха. Помимо этого, есть планы по обновлению тротуарного покрытия, обустройству вело-пешеходной дорожки. Будут нанесены разметка и указатели.

Объект будут обустраивать в 2024 году.

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