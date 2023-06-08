В Забайкалье школьники отказались от компьютеров ради заработка Фото: Даниил ОПАРИН

Читинские школьники 8-10 классов объединились в трудовые бригады. Они облагораживают территорию своей школы. После этого за выполненную работу они получат свою первую зарплату. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Мы сегодня делаем клумбы и садим цветы. Сейчас вскопаем землю и начнём сажать, - рассказывает учащаяся школы №26 Вера.

СМИ добавляет, что такие работы полезны и приятны для самих ребят. Полученную первую официальную зарплату ребята смогут отложить. Хотя сами школьники признаются с улыбкой, что с этими деньгами можно весело провести каникулы.

Интересно, что у них будет настоящая трудовая книжка, в ней будет запись о работе. То есть все по-настоящему, все по-взрослому.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на Магистральном переулке в Чите случился пожар. Из него вовремя удалось спасти троих людей. Так, пенсионерку спасли пожарные, а вот мужчин - случайный прохожий.