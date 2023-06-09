Иркутские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 9 июня

Эпицентр находился в 35 км от поселка Усть-Баргузин. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи Иркутской области 9 июня в 06:57. Но произошло событие в акватории озера Байкал в Бурятии. Эпицентр находился в 35 км от поселка Усть-Баргузин. Специалисты утверждают, что интенсивность там была 5,6 баллов. Стоит отметить, что до Иркутской области толчки не дошли. Об этом КП-Иркутск рассказали сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.

- Утром 9 июня произошло землетрясение в Байкальском регионе, - говорят в ведомстве. - Энергетический класс: 11.3. Эпицентр толчков находился на 53.60 градусах северной широты и 108.56 восточной долготы.

О каких-либо разрушениях или неполадках в работе структур не сообщается. Разрушений землетрясение в Иркутской области 9 июня 2023 не вызвало.