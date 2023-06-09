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НовостиОбщество9 июня 2023 1:19

Потепление до +30 обещают синоптики в Иркутске на 9 июня

Подует юго-восточный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Воздух прогреется до +30.

Воздух прогреется до +30.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Иркутска так долго ждали тепла, и оно свалилось, как снег на голову. Очень неожиданно в город пришла настоящая жара. Так, синоптики обещают, что 9 июня жители столицы Приангарья увидят на своих градусниках до +30 градусов! Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

- 9 июня ожидается переменная облачность, - говорят синоптики. - Радует, что день выдастся без осадков. Но подует юго-восточный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. А воздух прогреется до +30.

А вот по области все-таки пройдут небольшие дожди. В некоторых уголках Приангарья ожидаются даже грозы. Также подует юго-западный, юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +30...+35, при облачной погоде до +20...+25.