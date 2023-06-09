Первый форум сельской молодежи пройдет с 7 по 8 октября в Иркутской области

С помощью форума молодежь сможет раскрыть полноценно свои таланты. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Впервые в Иркутской области пройдет региональный форум сельской молодежи. Мероприятие стартует 7 октября и продлится до 8 октября. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, которые живут в сельской местности Приангарья. Также молодые специалисты, работающие в образовательных организациях, учреждениях культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и молодежной политики, расположенных в сельских территориях. Стоит отметить, что регистрация на форум уже открыта. Все желающие должны подать заявку на участие до 1 июля. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.

- Цель форума - создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации труда и активного образа жизни в сельских территориях, - добавляют сотрудники правительства.

Как отмечают власти региона, с помощью форума молодежь сможет раскрыть полноценно свои таланты, поделиться идеями по развитию своей малой родины.