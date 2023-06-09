Первые результаты ЕГЭ 2023 в Иркутской области: в регионе восемь стобалльников

Кстати, по химии 100 баллов не получил ни один участник. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Стали известны первые результаты ЕГЭ 2023 в Иркутской области. Так, 100 баллов – высшую оценку получили восемь выпускников. Семь ребят сдали на "отлично" литературу. И еще одна девушка получила максимальный результат по географии. Стобалльниками стали бывшие ученики школ из Иркутска, Братска, Иркутского и Киренского районов. Пока огласили результаты экзаменов по географии, литературе и химии, с которых, кстати, начался период экзаменационной кампании.

Первые результаты ЕГЭ 2023 в Иркутской области

- Как правило, результаты предметов по выбору нужны выпускникам для поступления в вузы, поэтому те, кто сумел получить на экзаменах высокие баллы, укрепили свои шансы на успешное поступление, а сто баллов – это отдельная история про тех, кто все 11 лет шел к цели и на финише сумел собраться и выдать максимальный результат. Поздравляю ребят, желаю им и всем другим участникам ЕГЭ успешного прохождения итоговых испытаний, — сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Кстати, по химии 100 баллов не получил ни один участник. Хотя данный предмет сдавали 1,1 тыс. выпускников. Зато 80 баллов и выше достигли более 130 выпускников. Есть те, кому до 100 не хватило всего одного балла. А вот литературу выбрали около 550 ребят. Но высокий был получилось набрать только 65 детям. Еще меньше сдавали географию - 230 выпускников. Высокие баллы у семи бывших школьников.

Таковы первые результаты ЕГЭ 2023 в Иркутской области. Совсем скоро, 19 июня, станут известны баллы по русскому языку.