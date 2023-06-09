Подрядчик устранит ямы и выбоины на дороге Иркутск-Большое Голоустное Фото: Алексей БУЛАТОВ

На региональной дороге Иркутск-Большое Голоустное устранят дефекты для обеспечения безопасного проезда. Об этом рассказали в пресс-службе ОГКУ «Дирекция автодорог».

- Речь идет об участке автодороги туристической направленности, который был введен в эксплуатацию еще в 2018 году. Сначала дорожники приступили именно к нему, как к самому проблемному — участку с 46 по 70 километр, - рассказывают в организации.

Изначально дорога на этом участке была в гравийном исполнении, ее состояние оценивалось как неудовлетворительное.

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева состоялся комиссионный выезд на этот объект. В весенне-летний период покрытие подвергается интенсивному разрушению из-за некачественного основания.

Сейчас все дефекты - выбоины, ямы и трещины - зафиксированы. Организация устранит локальные дефекты.

Позднее подрядчик также устранит колейность и просадки. Работы выполнят по гарантии.