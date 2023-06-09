В Иркутске движение по улице Марата ограничат до 30 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение автотранспорта по улице Марата будет ограничено в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-С 09.00 9 июня и до 20.00 30 июня 2023 года ограничат движение транспорта по улице Марата вблизи дома №17. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети, - говорят в администрации.

На этот период времени проезжую часть сузят - на три метра.

Кроме этого, с 07.00 до 00.00 12 июня не получится проехать по улице Марата на участке от улицы Канадзавы до улицы Чкалова. Здесь будет осуществляться в одностороннем режиме.

Ранее сообщалось, что на региональной дороге Иркутск-Большое Голоустное устранят дефекты для обеспечения безопасного проезда. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.