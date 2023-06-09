В Иркутске ремонт дороги на улице Кожова ведется с опережением граыфика Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске ремонт дороги на улице Кожова ведется с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Планируется досрочная сдача объекта. На сегодняшний день полностью выполнен демонтаж старого покрытия, устанавливаются дорожные и тротуарные бордюры. Также на 90% смонтирована подпорная стена, - говорят в администрации.

В то же время мэр города Руслан Болотов сделал ряд замечаний. В частности, они касались выноса опоры освещения, переноса газона, условий для маломобильных граждан. Эти проблемные моменты будут отработаны.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по улице Марата будет ограничено в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Все дело в том, что будет проводиться ремонт на тепловых сетях.