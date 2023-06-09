Предпринимательница из Иркутска расплатилась за незаконное использование "Свинки Пеппы" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Как выяснилось, предпринимательница из Иркутска продавали продукции с изображениями персонажей мультфильма «Свинка Пеппа». Об этом сообщает пресс-служба суда.

- В суд с иском обратился непосредственно правообладатель. Он заявил, что не передавал ответчику право на использование персонажей мультфильма, - говорят в суде.

То, что контрафактный товар продавался, подтвердилось товарным чеком. По решению суда с ответчика взыскана денежная компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак и на произведение изобразительного искусства за каждого изображенного на контрафактном товаре персонажа. О какой сумме идет речь, в суде не уточняется.

Решение суда уже вступило в законную силу.