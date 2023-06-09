На СВО погиб отец трех дочерей из Братска Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Братске простились с погибшим на СВО Эдуардом Косых. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на телеграм-канал мэра города Сергея Серебренникова.

- Родился Эдуард Викторович 1 января 1977 года в Чите. Учился в братской школе № 38 до 9 класса. В 1995 году получил профессию столяр - плотник в Братском профессиональном училище № 63. Работал на предприятиях города Братска, - пишет Серебренников.

Он также добавил, что в январе 2023 года военнослужащий подписал контракт для участия в СВО. У него остались мама, жена и три дочери.

Мэр Братска Сергей Серебренников выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.