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НовостиОбщество9 июня 2023 11:16

На СВО погиб отец трех дочерей из Братска Иркутской области

Уже состоялась церемония прощания
Елена СИНИЦА
На СВО погиб отец трех дочерей из Братска Иркутской области

На СВО погиб отец трех дочерей из Братска Иркутской области

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Братске простились с погибшим на СВО Эдуардом Косых. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на телеграм-канал мэра города Сергея Серебренникова.

- Родился Эдуард Викторович 1 января 1977 года в Чите. Учился в братской школе № 38 до 9 класса. В 1995 году получил профессию столяр - плотник в Братском профессиональном училище № 63. Работал на предприятиях города Братска, - пишет Серебренников.

Он также добавил, что в январе 2023 года военнослужащий подписал контракт для участия в СВО. У него остались мама, жена и три дочери.

Мэр Братска Сергей Серебренников выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.