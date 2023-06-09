В аэропорту Иркутска начала работать система электронных посадочных талонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутском аэропорту заработали электронные посадочные. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. - Пассажиры, вылетающие из воздушной гавани Иркутска, зарегистрировавшиеся на рейс через приложение или на сайте авиаперевозчика, могут не распечатывать посадочный талон, а сразу направляться в зону досмотра с электронным документом на экране смартфона, - пояснили в аэропорту.

Ранее мобильные посадочные талоны при вылете нужно было обязательно распечатывать, чтобы потом приложить QR-код к специальному установленному автомату.

Теперь распечатанный посадочный талон нужен только тем, у кого есть с собой багаж.

Ранее сообщалось, что в День России иркутяне могут повязать на «Дерево жизни», установленное в сквере имени Кирова, ленты трех цветов.